Ueli Maurer nimmt am virtuellen G20-Finanzministertreffen teil

Am Treffen wurden die globale Wirtschaftslage, die Auswirkungen der Covid-19-Krise sowie internationale Finanzfragen besprochen, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mitteilte. Die Schweiz beteiligt sich auf Einladung Italiens an Arbeitsgruppen auf technischer Ebene sowie an Treffen der Finanzminister und der Zentralbankgouverneure und deren Stellvertreter.

Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 hätten über kurzfristige Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19 Pandemie beraten. Auch die Sicherstellung einer nachhaltigen Erholung sei ein Thema gewesen. Dabei solle der Aufschwung auch zur Erreichung der Klimaziele genutzt werden. Da die Nachhaltigkeit für den Finanzsektor von zentraler Bedeutung sei, habe die italienische Präsidentschaft die Arbeitsgruppe zu «Sustainable Finance» wieder einberufen.

Maurer hat laut EFD die Prioritäten Italiens in der G20 begrüsst. Die Schweiz habe insbesondere zu Arbeiten zur Infrastrukturfinanzierung, zum internationalen Finanzsystem und zur Nachhaltigkeit des Finanzsektors inhaltliche Beiträge in Aussicht gestellt.

Weitere Treffen der G20-Finanzminister werden dieses Jahr im April, Juli und Oktober stattfinden.