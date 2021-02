Sportliche Höhenflüge im Sportzentrum Zürich

Seit bald einem Jahr sind die sportlichen Höhenflüge und der Teamzusammenhalt beim Sport durch die Pandemie eingeschränkt. Jeder von uns musste sich an die neuen Gegebenheiten anpassen. Was vielen in der heutigen Zeit fehlt, sind die sozialen Kontakte und der Teamgeist in den Sportvereinen, Fitnesszentren und bei Sportveranstaltungen. Viele warten sehnlichst darauf, bis dies wieder möglich sein wird und endlich wieder gemeinsam Sport getrieben werden kann.

Teamgeist und Wettkämpfe ab Sommer 2023

Bei einem «Ja» zum Sportzentrum Zürich soll dies alles an einem Ort möglich werden. Die Initianten sind zuversichtlich und hoffen auf viele gemeinschaftliche Erfahrungen, grossartige Sportveranstaltungen und auf einen besonderen Teamgeist, der ab Sommer 2023 im Sportzentrum Zürich mit über 30 Sportarten gelebt werden kann. Die Region um Dübendorf und Wangen-Brüttisellen darf sich auf ein Zentrum freuen, in welchem sich alle gerne treffen, ob beim aktiven Sporttreiben oder beim Zuschauen.

Freizeitsportler, Vereine, Schulen und sportliche Vorbilder werden im Sportzentrum Zürich gemeinsam trainieren und Wettkämpfe sowie Meisterschaften austragen. Sportliche Höhenflüge sind vorprogrammiert – für den Nachwuchs, für Talente, für Freizeit- und Spitzensportler und für die Fans.

Zahlreiche Ortsparteien und Vereine der Gemeinden stehen hinter dem neuen Zentrum, welches die aktuelle sanierungsbedürftige Anlage ersetzt und genügend Kapazitäten zu fairen Konditionen schafft.