Mitarbeiter sammeln Zigarettenstummel, statt für Badespass zu sorgen

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist das Baumer Hallenbad seit dem 21. Dezember 2020 geschlossen. Wie die Gemeinde Bauma in einer Mitteilung schreibt, sammelt ein Grossteil der Angestellten derzeit Abfall und bekämpft so das Littering.

«Unsere Kunden fehlen uns.»



Nardo Gramatica, Bereichsleiter Hallenbad

«Bewaffnet mit Leuchtwesten, Greifzangen und Abfallsäcken ziehen sie in Zweier- und Vierer-Gruppen durch die Dörfer der Gemeinde und sammeln den Müll ein», schreibt die Gemeinde. Und weiter: «Für Nardo Gramatica, Bereichsleiter Hallenbad, ist es erschreckend, was beim Müllsammeln alles zusammen kommt.» Hauptsächlich seien es Büchsen, Masken, Becher und sehr viele Zigarettenstummel. Dabei könne ein einziger Zigarettenstummel 2000 Liter Trinkwasser vergiften.

Hilfe im «Böndler»

Positiv werten Nardo Gramatica und seine Mitarbeitenden laut der Mitteilung die vielen Kontakte und Begegnungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern. Und er ergänzt: «Unsere Kunden und Kundinnen fehlen uns.»

«Der Vorschlag, etwas gegen das Littering zu unternehmen, kam bei allen Mitarbeitenden sehr gut an.» Manuela Burkhalter (SVP), Ressortvorsteherin Gesellschaft

Zufrieden mit der Aktion ist auch Manuela Burkhalter (SVP), Ressortvorsteherin Gesellschaft. «Der Vorschlag, etwas gegen das Littering zu unternehmen, kam bei allen Mitarbeitenden des Hallenbades sofort sehr gut an und liess sich auch schnell und einfach mit wenigen Hilfsmitteln umsetzen», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Die Mitarbeiterinnen des Hallenbad-Bistros helfen derweil im Alters- und Pflegeheim Böndler in den Bereichen Cafeteria und Küche aus. Die Aquafit-Kursleiterinnen unterstützen, wo nötig und erwünscht, die zum Teil betagten oder zu einer Risikogruppe gehörenden Aquafit-Teilnehmerinnen aus Bauma.

Vorgezogene Revision

Zudem helfe ein weiterer Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung aus und digitalisiert dort eine grosse Zahl an Dokumenten, was zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe beitragen wird.

Schliesslich haben die Hallenbad-Mitarbeiter die Zeit während der Schliessung genutzt, um die mehrwöchige Jahresrevision vorzuziehen. Dafür solle das Bad während den Sommerferien offen bleiben, schreibt die Gemeinde. Bereits während des Lockdowns im Frühling 2020 wurde die Revision vorgezogen. (tth)