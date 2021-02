Das Rock the Ring ist erneut verschoben

Zwischen den Asphalt-Strecken spriessen auf dem Betzholzkreisel gerade die ersten Frühlingsblumen. Doch schon in knapp 4 Monaten hätte der Boden unter mehr als 100 Dezibel und etwa 30’000 Füssen erzittern sollen.

Vom 17. bis 19. Juni wären die Musikfans in Rockband-Shirts von nah und fern nach Hinwil gepilgert, um sich ein Wochenende lang bis spät in die Nacht zu amüsieren. Doch die Corona-Situation bleibt zu unsicher. Jetzt haben die Organisatoren entschieden: Das Rock the Ring 2021 ist erneut verschoben.