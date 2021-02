«Verkehrslotsen» für Amphibien hoffen auf Strassensperrung

Sie verbringen die kalte Jahreszeit unter Baumstrünken und Steinhaufen, in Bodenlöchern, Holzbeigen oder in dichter Vegetation. In den ersten frostfreien, regnerischen Nächten des Spätwinters erwachen Frösche, Kröten und Molche aus ihrer Winterruhe und machen sich auf den Weg an ihre Laichgewässer. Um sich fortzupflanzen und den Laich abzulegen, suchen die Amphibien jedes Jahr das Gewässer auf, in dem sie sich selber zum Frosch oder zur Kröte gewandelt haben.