Wetziker Café steht vor dem Konkurs - jetzt bäumt es sich nochmals auf

Sie hatten so viel Hoffnung und Herzblut in dieses Café gesteckt, viel Leidenschaft, Zeit und Arbeit. Nun steht das Projekt von vier Menschen aus der Region kurz vor dem Aus. «Uns läuft die Zeit davon», sagt Nadja Schloss, eine der Geschäftsführerinnen. «Wir müssen bis am Freitag entscheiden, ob wir Mitarbeiter entlassen oder weiter beschäftigen.»