Seegräbner sollen die Sozialbehörde abschaffen

Seit 2018 ist das neue Gemeindegesetz in Kraft. Höchste Zeit für Seegräben, seine eigenen Strukturen – also insbesondere die Gemeindeordnung – der neuen Ausgangslage anzupassen. Die entsprechende Totalrevision kommt am 7. März vors Volk. Vier grössere Anpassungen hält der Gemeinderat in der Weisung fest.

Auflösung der Sozialbehörde