Parteien stellen sich hinter das Vorhaben – die FDP «zähneknirschend»

Die Zeller Stimmbürger entscheiden am 7. März an der Urne über den Baukredit von 2,645 Millionen Franken für die Sanierung des alten Schulhauses an der Tösstalstrasse 45 in Rikon. Das Schulhaus soll modernisiert und darin mehr Schulraum geschaffen werden. Eine kurze Umfrage bei den Ortsparteien ergibt, dass diese die Sanierung befürworten.

«Es ist sinnvoll, bereits vorhandenen Schulraum weiter zu nutzen.»