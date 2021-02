Deshalb ist an der Illnauerstrasse eine Vollsperrung nötig

Die Illnauerstrasse in Effretikon hat eine wichtige Scharnierfunktion. Nicht nur ermöglicht sie an zentraler Stelle beim Effimärt die Kreuzung der Bahngleise, sie verbindet auch das ländliche Illnau mit dem urbanen Effretikon. Nun machen längere Bauarbeiten des Kantons in einem Abschnitt die Vollsperrung der Strasse nötig. Die Sanierung der SBB-Brücke und der Neubau des provisorischen Kreisels Brandrietstrasse sind der Grund dafür, wie das Tiefbauamt am Dienstag in einem Live-Stream informierte.