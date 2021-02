Wenn die wüste Avec-Box weg ist, dann ...

Sie ist nicht gerade gross, aber hat es doch geschafft, einen ganzen Veloparkplatz zu eliminieren. Da die Avec-Box demnächst wieder verschwindet, wird also ein gutes Stück Land an bester Bahnhofslage frei, das neu genutzt werden könnte. Die SBB zeigen sich bislang nicht sonderlich interessiert an einer künftigen Planung für das Landstück und wollen es womöglich einfach brach lassen.