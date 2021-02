«Nun freue ich mich auch einmal auf einen freien Sonntag»

Die Kirche Sitzberg war am vergangenen Sonntag gut gefüllt. Wer am Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Felix Marti beiwohnen wollte, musste seinen Platz vorgängig reservieren. Denn aufgrund der aktuellen Corona-Massnahmen ist die Teilnehmeranzahl an Gottesdiensten auf 50 beschränkt.

«Es war ein wunderschöner Abschied», meint der abtretende Pfarrer. Marti war zwei Jahre lang in der Reformierten Kirchgemeinde Sitzberg tätig, zuletzt in einem 50-Prozent-Pensum.