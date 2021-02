Korpskommandant starb im Schneegestöber

«Kurz nach halb zehn stand ich am Fenster unseres Schlafzimmers an der Rietstrasse, und blickte den beiden Helikoptern nach, die unsern Wohnblock in südlicher Richtung überflogen. Auf der Höhe der Hochspannungs-Freileitung verlor der vordere Apparat plötzlich rasch an Höhe und verschwand in den Baumgipfeln des Usser Waldes. Meine Frau meinte: Du, der ist abgestürzt.» Adalbert Hofmann ist einer der wenigen Augenzeugen, die vor genau 50 Jahren am 22. Februar den Absturz der Alouette II mitverfolgten. Und wegen seiner Frau rückte der ehemalige Redaktor des «Zürcher Oberländers» aus und war der erste, der am Unfallort eintraf.

«Per Auto fuhr ich via Neuhaus Richtung Langacher und nahm unterwegs drei Wehrmänner mit, die Richtung Wald liefen. Vom Waldrand her suchten wir zu Fuss die Absturzstelle. Dank meiner Ortskenntnisse und geleitet vom in der Luft liegenden Treibstoffgeruch fand ich diese nach zwei, drei Minuten. Auf mein Rufen hin eilten die suchenden Soldaten herbei und begannen sofort mit der Bergung der drei Insassen», erinnert sich der heute 78-jährige Rütner.

Unfall am ersten Manövertag

Bald darauf war klar, dass im abgestürzten Heli einer der damals höchsten Militärs ums Leben gekommen war: Oberstkorpskommandant Adolf Hanslin. Der Kommandant des Feldarmeekorps 4 leitete die an jenem Montag begonnen grossen Korpsmanöver, an denen rund 33'000 Mann teilnahmen. Hanslin liess erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Division kriegsmässig mobilisieren, mit der Territorialorganisation kombinieren und zivile Führungsstäbe einbeziehen. Hofmann hatte den Drei-Sterne-General am Unfallort sofort erkannt. So hatte er ihn nur wenige Tage vorher an der Pressekonferenz vor dem Manöver gesehen.