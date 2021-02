Gehört der Abstimmungsausweis ins Couvert?

Am Sonntag, 7. März, wird abgestimmt. Wie die Stadt Uster am Dienstag mitteilte, sei sie bestrebt, dass möglichst alle Stimmberechtigten an den Abstimmungen teilnehmen könnten.

Nachdem die kommunalen Vorlagen bereits in Leichte Sprache übersetzt wurden, organisiert sie nun eine Online-Veranstaltung, an der Fragen zum Abstimmungsprozess zur Sprache kommen können. Über einen QR-Code und eine App sind die Unterlagen in Leichter Sprache abrufbar.