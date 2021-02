30 Krankenkassen und 140 Klienten betroffen

Der Spitex Verein Mittleres Tösstal hat über Jahre falsch rapportiert und knapp 630‘000 Franken fälschlicherweise Krankenkassen, Gemeinden und zu einem kleinen Teil auch Klienten in Rechnung gestellt. Öffentlich wurde das Ganze an der Delegiertenversammlung (DV) des Zweckverbands Pflege und Betreuung (ZVMT) am Mittwochabend.

Im Bereich Hauswirtschaft