Vito ist das 5000. Geburtshausbaby

Im Geburtshaus Zürcher Oberland in Bäretswil sind so viele Kinder auf die Welt gekommen, wie die Gemeinde Einwohner hat. Kürzlich erblickte mit Vito das 5000. Baby im Geburtshaus das Licht der Welt. «Es war ein ganz besonderer Tag für Dich, Deine Familie und uns», schreibt das Geburtshaus auf Facebook. «Wir erinnern uns gerne an all die überwältigenden, kraftvollen und freudigen Geburten und freuen uns auf die nächsten 5000.» (aku)