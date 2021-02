Damit Tunnel und Autobahn die Landschaft nicht verschandeln

Durchs Glattal verlaufen die grössten Verkehrsachsen der Schweiz mit dem höchsten Verkehrsaufkommen des Landes: Das wohl bekannteste Autobahnkreuz liegt in Brüttisellen an der Grenze zu Dietlikon, wo im Dorf fast ebenso viele Züge verkehren wie nebenan in Bassersdorf auf der SBB-Flughafenlinie.