Zürcher Tourismus prüft Sonntagsverkäufe

Aus der Covid-Schockstarre aufwachen und eine Diskussion starten. Das will Guglielmo L. Brentel als Präsident von Zürich Tourismus mit Ideen erreichen, die er in einem Positionspapier festgehalten hat. Die beiden provokantesten Vorschläge sind: eine Aktion, die so viel internationale Aufmerksamkeit erregt wie der Hafenkran am Limmatquai vor sieben Jahren. Und der Sonntagsverkauf in der Innenstadt von Zürich.