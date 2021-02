Trottoir soll auf zwei Meter verbreitert werden

Die Stelle gilt als besonders gefährlich in Wila: Die Rede ist von der Tösstalstrasse 39, wo das Trottoir besonders schmal ist.

Das dortige Gebäude steht quasi direkt an der Strasse. Immer wieder hat es in der Vergangenheit Unfälle an dieser Stelle gegeben – ausgegangen sind diese für die betroffenen Personen glücklicherweise stets glimpflich. Nun steht eine Lösung in Aussicht, um die Verkehrssicherheit künftig zu erhöhen.

Landabtausch mit Kanton