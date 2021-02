Postomat in Fehraltorf spielt Techno-Musik

Mit einer kuriosen Meldung auf ihrer Facebook-Seite zeigt die Kommunalpolizei Region Pfäffikon ihre humorvolle Seite. Der Beitrag trägt den Titel «Musik ertönt aus Postomat».

Ein Bürger habe sich am Donnerstag bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich gemeldet und angegeben, dass er vorhin am Postomat in Fehraltorf Geld bezogen habe. Der Person zufolge drangen daraufhin komische Geräusche aus dem Postomaten.

«Ursache bleibt ungeklärt»

Die Kommunalpolizei Region Pfäffikon sei aufgeboten worden und «konnte vor Ort feststellen, dass Techno-Sound aus dem Lautsprecher beim Automaten ertönte», heisst es im Facebook-Post.

Der beigezogene Techniker habe keine Manipulationen und auch keine Störung am Gerät feststellen können. «Die Ursache für dieses einmalige Intermezzo bleibt wohl ungeklärt.»