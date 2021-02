Die Entlassung aus dem Schutzinventar erfolgt erst 2022

Noch ist das Illnauer Landihaus im kommunalen Schutzinventar der Stadt aufgelistet. Und so schnell wird sich dies auch nicht ändern. Wie der Stadtrat am Freitag kommunizierte, will er sich vor der eigentlichen Entlassung erst noch weiter absichern.

So soll unter anderem das Parlament zuvor den Baukredit für den neuen Dorfplatz bewilligen. Dies hat die Exekutive nach Beizug juristischer Experten entschieden.

Vorprojekt nötig