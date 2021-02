Spitex Verein Mittleres Tösstal hat jahrelang falsch abgerechnet

Dicke Post gab es an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung des Zweckverbands Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal für die Delegierten und die anwesenden Gäste am Mittwochabend in Rikon. Der Spitex Verein Mittleres Tösstal (SVMT) soll im Zeitraum von Anfang 2015 bis Ende 2019 falsch rapportiert und so knapp 540‘000 Franken zu viel an Einnahmen erzielt haben.