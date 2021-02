Bubikons Gemeindeschreiber «steht nicht mehr zur Verfügung» – und niemand weiss, weshalb

Es ist wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat: Vor wenigen Tagen gelangte ein internes Schreiben von Bubikons Gemeindeschreiber Stefan Mettler an die Medien, in dem er die Präsidenten von fünf Ortsparteien der nazi-artigen Kommunikation bezichtigte. Nun heisst es in einer Mini-Mitteilung der Gemeinde, Stefan Mettler stehe «der Gemeinde Bubikon nicht mehr zur Verfügung», so der Wortlaut.