Ein Kandidat zieht sich zurück – oder würde zumindest gerne

Es sind zwei Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass sich Silvan Scheiwiller (parteilos) vor dem zweiten Wahlgang am 7. März aus dem Gemeinderatsrennen zurückziehen will. «Erstens: Die schon länger währende und nun eskalierende, unhaltbare Situation rund um den Gemeindeschreiber und die passive Haltung des Gemeinderates, der daraus keine Konsequenzen ziehen will», so Scheiwiller.