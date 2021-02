Walder 5G-Gegner starten Rechtsstreit – und sammeln dafür Geld

Eine 5G-Antenne direkt neben dem Schulhaus Neuwies? Schülerinnen und Schüler, die täglich Strahlung ausgesetzt sind? Für die Mitglieder des Vereins «Wald Digital» ist das eine schlimme Vorstellung.

Vor bald einem Jahr reichten vier von ihnen darum beim Baurekursgericht des Kantons Zürich einen Rekurs gegen den 5G-Antennenausbau der Swisscom an jenem Standort ein. Seither hofften und bangten sie. Doch ihre Geduld wurde nicht belohnt: Das Gericht hat den Rekurs kürzlich abgewiesen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Vorstandsmitglied Jérôme Meier hatte nicht mit einer Niederlage gerechnet. Und doch ist er jetzt nicht übermässig enttäuscht, wie er sagt. «Natürlich haben wir uns gewünscht, dass das Gericht anders entscheidet. Aber das letzte Wort ist zum Glück noch nicht gesprochen.»

Zum Rekurs war es gekommen, nachdem der Walder Gemeinderat Anfang Februar letzten Jahres das Baugesuch der Swisscom bewilligte, die die Antenne auf 5G aufrüsten möchte. Schon im Sommer zuvor aber hatten über 500 Walder einen offenen Brief an den Gemeinderat unterschrieben, in dem sie unter anderem die Sistierung von Baubewilligungsverfahren zu 5G-Antennen forderten, «so lange die Sachlage zu 5G unklar bleibt und Fragen zu gesundheitlichen, ökologischen und ortsplanerischen Auswirkungen nicht abschliessend beantwortet werden können».

Beschwerde eingereicht

Auch den Rekurs begründeten die Walder unter anderem mit den potenziellen Gesundheitsschäden. Sie argumentierten auch, dass adaptive gegenüber konventionellen Antennen privilegiert behandelt und nicht nach der maximalen Leistung beurteilt werden. Diese Privilegierung verletze jedoch das Vorsorgeprinzip, das im Umweltschutzgesetz festgehalten ist, und schütze nicht zwingend vor übermässiger Strahlung ausserhalb der gesetzlichen Grenzwerte.

Gemäss dem Vorsorgeprinzip ist jede potentiell schädliche oder lästige Umwelteinwirkung, unabhängig vom wissenschaftlichen Nachweis der Schädlichkeit, auf ein Minimum zu beschränken oder ganz zu vermeiden.

«Mehrere Kantone und Gemeinden haben beschlossen, keine weiteren Baugesuche von Mobilfunkanlagen mit adaptiven Antennen zu behandeln. Wieso sollte nicht auch das Verwaltungsgericht so entscheiden?» Jérôme Meier, Verein «Wald Digital»

Solche Antennen in unmittelbarer Nähe von Kindern zu montieren, sei nicht vertretbar, zumal die negativen Konsequenzen für sie noch höher ausfallen dürften als bei Erwachsenen, so die Rekurrenten. Gefährdet seien in der Umgebung von 5G-Antennen aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, insbesondere Hautflügler und Käfer sowie Wildbienen und andere Insektenarten. Denn je kleiner ein Körper, umso weiter dringe die Strahlung in ihn ein.

Das Baurekursgericht räumte zwar ein, dass hinsichtlich der Auswirkungen hochfrequenter Strahlung auf die Gesundheit von Mensch und Tier «noch Klärungsbedarf besteht». Doch nach dem heutigen Kenntnisstand sei «davon auszugehen, dass der Betrieb von adaptiven (5G) Antennen zu keiner Gefährdung der Bevölkerung und von Tieren führt». Am Ende folgte das Gericht also der Linie des Gemeinderats und wies den Rekurs nicht zuletzt mit der Begründung ab, dass es Sache der Forschung sei, die noch offenen Fragen zu klären.