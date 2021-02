Schindler & Scheibling baut neuen Produktionsstandort

In Saland sind die Bagger aufgefahren. Im Industriegebiet Frauwis entsteht in den nächsten Monaten ein grosses Neubauprojekt. Die Bauherrschaft hat das Architektur- und Holzbauunternehmen Schindler & Scheibling inne. Die Firma hatte das Gelände bereits 2012 gekauft mit der Idee, mit einem Neubau die fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten an ihren Standorten in Uster und Hittnau zu kompensieren.