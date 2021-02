Links-Grün will den Veloständer bei der Avec-Box zurück

Für die Grünen war es von Beginn weg ein Missstand. Zugunsten der Avec-Box am Bahnhof Wetzikon verschwand der grössere Veloparkplatz an jener Stelle. Dafür bauten die SBB einen neuen Parkplatz auf zwei Etagen an anderer Stelle – mit je 80 Plätzen pro Stock. Für Gemeinderat Martin Wunderli war das ein schlechter Witz, der sich mittlerweile bestätigt hat. Nun, da die Avec-Box verschwindet, wollen die Grünen deshalb die alte Situation zurück.