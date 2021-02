Wetzikerin sammelt für Waldbrandopfer

Es sind grässliche Bilder, die Laura Lanosa Schläppi aus ihrem Heimatland erreichten. «Es ist einfach fürchterlich», sagt sie.

Die 51-jährige Wetzikerin lebt schon seit 20 Jahren in der Schweiz, ist aber nach wie vor eng mit Familie und Freunden in Argentinien verbunden. So auch mit Paula Belzoni Nye, die mit ihr die Sekundarschule besuchte.

Autarke Lebensweise