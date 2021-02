Rüti nutzt leere Plakatständer für Kunstparcours

Kein Kino, kein Theater, keine Konzerte, keine Lesungen. Das kulturelle Leben steht still. Da kommen Ideen wie jene von Cornelia Schönenberger wie gerufen. Rütis Kulturbeauftragte sagt es so: «Ich wollte die gähnende Leere an Veranstaltungen etwas bekämpfen.» Denn gähnende Leere an Veranstaltungen bedeutet auch gähnend leere Plakatständer.