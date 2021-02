«Es bereitet mir Bauchschmerzen, wenn ich in die Zukunft blicke»

Sag mal Gemeinderat: Wie hast Du‘s mit Deinen Legislaturzielen? Diese Frage hat der Gemeinderat Zell kürzlich selbst beantwortet. In seinem jüngsten Verhandlungsbericht hat er acht Ziele und den Stand der Dinge aufgelistet.

«Wir sind auf Kurs und haben gemacht, was wir können», sagt Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann (EVP), am Telefon auf die Ziele angesprochen. Und schiebt nach: «Was in Zeiten von Corona halt möglich ist.» Die eine oder andere Verzögerungen habe es jedoch gegeben.

Flexibler sein