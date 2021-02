Die Nagelprobe oder erfährt die Wahrheit ihre Renaissance?

Eine Redewendung besagt: «Es ist nichts so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut ist!» Bietet der Menschheit auch eine Pandemie Chancen? Im Gedenken an die vielen Opfer und nachhaltig Versehrten, im Wissen darum, wie viel Leid, Elend, Angst und Frust das Virus und seine Folgen weltweit gebracht haben und noch bringen werden, ist es mir bewusst, wie verwegen es klingt, von Chance zu sprechen.

Besser wäre wohl die Frage: Was hat sich bewährt oder was hat in dieser aussergewöhnlichen Situation Stand gehalten?