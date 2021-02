Das Ustermer Impfzentrum entsteht auf dem Buchholzareal

11 Impfzentren sind im Kanton Zürich geplant – zwei davon auch im Oberland. Die Stadt Wetzikon spannt mit der Gemeinde Gossau zusammen und betreibt bei der Eishalle ein Impfzentrum. Wo sich Personen in Uster impfen lassen können, war bisher noch nicht bekannt.

Am Mittwoch informiert das Spital Uster nun an einer Online-Medienkonferenz über seine Pläne. Es stehe seit dem Entscheid der Gesundheitsdirektion, dass das ursprünglich in Dübendorf geplante Impfzentrum in Uster realisiert werden soll, im engen Austausch mit der Stadt hinsichtlich Standortwahl, heisst es in einer Mitteilung.

Mittlerweile sei die finale Entscheidung getroffen worden, wo das Impfzentrum in Uster realisiert werden soll. Nebst dem bereits bestehenden umfassenden Betriebskonzept stehe nun auch der Standort für das zukünftige Impfzentrum in Uster fest: Als Standort wurde das Buchholzareal ausgewählt. Die vorbereitenden Arbeiten für das Impfzentrum könnten beginnen.

An der Medienkonferenz referieren: