Hinwiler Gemeindehaus-Vandale muss doch nicht in den Knast

Zertrümmerte Scheiben, aufgebrochene Türen, zerstörtes Mobiliar: Im Gemeindehaus Hinwil wütete im Dezember 2018 jemand so fest, dass sogar der Mediensprecher der Kantonspolizei staunte. «Dass jemand derart randaliert, ist schon speziell.».

Grund für den Ausraster war, dass ihm die Gemeinde Hinwil seiner Ansicht nach nicht genügend Sozialhilfe ausgezahlt habe. Die Gemeindeangestellten hätten ihn als Sozialschmarotzer betrachtet und ihn angeschaut, als sei er Abschaum, wird der Mann im Gerichtsurteil zitiert. Die Gemeinde habe auf seine Kosten Geld gespart.

Das Gericht attestierte dem Schulabbrecher eine «bedenkliche Anspruchshaltung» gegenüber dem Staat sowie eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Dazu zeige er weder vorbehaltlose Reue noch sehe er die Schwere seiner Tat ein. Das zeige sich beispielhaft daran, dass er in den Einvernahmen wiederholt so fest gelacht habe, dass dies explizit in den Protokollen festgehalten worden sei.

Kein unbeschriebenes Blatt

Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Hinwil, wollte ihn deswegen einen Teil der Strafe absitzen lassen. Der Beschuldigte sei kein unbeschriebenes Blatt. Er musste sich in der Vergangenheit wegen Sachbeschädigungen, Einbruchdiebstählen in sein Schulhaus sowie Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Dazu laufe eine Strafuntersuchung vor dem Militärgericht wegen Dienstversäumnissen.

Gegen die teilbedingte Freiheitsstrafe ging der Beschuldigte aber in Berufung. Die Verteidigung argumentierte, die Verfahren wegen der Sachbeschädigungen seien eingestellt worden. Die Diebstähle sowie die Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz fänden sich zudem nicht länger im Strafregister des Beschuldigten.

Diese Vorfälle dürften darum nicht in die Bemessung, ob die Strafe bedingt oder teilbedingt vollzogen werde, einfliessen. Das Obergericht folgte dieser Argumentation. Allerdings nur knapp.

42 Tage in Untersuchungshaft

Es hielt fest, dass der Beschuldigte, der keinen Lehrabschluss hat, über kein stabiles Umfeld verfüge. Währender der Untersuchung habe er sich dahingehend geäussert, dass es sich mehr lohne, Sozialhilfe zu beziehen als zu arbeiten. Er habe er nie Vorbilder gehabt, die arbeiteten, da auch die Eltern Sozialhilfe bezogen hätten.

So gebe es niemanden, der mit ihm seine Erwartungshaltung gegenüber den Behörden aufarbeiten würde. Das Obergericht baute allerdings auf die «Warnwirkung» der 42-tägigen Untersuchungshaft sowie die «empfindliche» Freiheitsstrafe von 18 Monaten, für den Fall, dass er rückfällig wird. Zudem muss er die Gerichts- und Verfahrenskosten von einigen Tausend Franken zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er kann es noch ans Bundesgericht weiterziehen.