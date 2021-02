Tiefbauamt verschiebt Baustart des Kreisels in Turbenthal

Das kantonale Tiefbauamt verschiebt den Baustart des Kreisels bei der reformierten Kirche Turbenthal. Das teilt Thomas Maag, Sprecher der kantonalen Baudirektion, am Montagmittag auf Anfrage mit. Ursprünglich war vorgesehen, mit dem Bau im März zu beginnen – also in spätestens drei Wochen.

Zum heutigen Zeitpunkt ist gemäss Maag sicher, «dass wir nicht im März beginnen werden.» Das Tiefbauamt plant aber weiterhin, mit den Bauarbeiten im Frühling 2021 starten zu können. Ob dies im April oder Mai 2021 sein werde, sei zum heutigen Zeitpunkt noch offen.