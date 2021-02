Nächste Kältewelle steht an

Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, steht nach der letzten fast schon frühlingshaften Woche nun wieder eine winterliche Woche an. Dabei erreicht uns in der Nacht auf morgen Dienstag eine Störung, die in der Deutschschweiz schon mal den einen oder anderen Zentimeter Neuschnee bringen dürfte. Im Westen bleibt es dagegen in den tieferen Lagen bei Regen.

Am Mittwoch folgt dann die nächste etwas aktivere Front, im Flachland können so bis Donnerstagmorgen über 10 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, in den Alpen sind es bis über 30 Zentimeter.