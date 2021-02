«Rabenmütter» in «Hahnenkämpfen» – Wie Schweizerinnen in die Politik fanden

Vor ziemlich genau 50 Jahren tat sich für Schweizerinnen das Tor zur Politik auf, als am 7. Februar 1971 das Frauenstimmrecht auf nationaler Ebene eingeführt wurde. Für diesen Schritt haben viele Frauen und Männer jahrelang gekämpft. Doch was geschah nach 1971, wie fanden Schweizer Frauen in die Politik, und auf welche Widerstände stiessen sie dabei? Diesen Fragen ging die 18-jährige Élodie Peter aus Rüti im Rahmen ihrer Maturarbeit an der Kantonsschule Zürcher Oberland nach.