Schule öffnet wieder trotz einiger positiver Corona-Tests

Was die Russiker Schülerinnen und Schüler am Montag noch vor sich haben, haben die Kilchberger Kinder bereits seit Dienstag hinter sich: Den Corona-Massentest. Die Kilchberger Schülerinnen und Schüler können am Montag nach über zwei Wochen Fernunterricht zurück in die Schule. Das hat die Schule zusammen mit dem Schulärztlichen Dienst, dem Contact-Tracing und dem Volksschulamt des Kantons am Freitag entschieden. Grund sind die nun vorliegenden Resultate des Massentests.