Maskierter Mann überfällt Postfiliale in Glattfelden

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend die Poststelle in Glattfelden im Bezirk Bülach überfallen und Bargeld erbeutet. Das teilt die Kantonspolizei Zürich am Samstagmittag mit.

Kurz vor 17.30 Uhr betrat ein maskierter, schwarz gekleideter Mann die Postfiliale an der Dorfstrasse. Er bedrohte die anwesende Angestellte mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Mit einer Beute von mehreren hundert Franken flüchtete der zirka 20-jährige Täter in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber blieb bis anhin ergebnislos, schreibt die Polizei. Verletzt worden sei niemand.

Erst kürzlich hat in Dübendorf ein maskierter Mann eine Chauffeuse überfallen und ebenfalls mehrere hundert Franken erbeutet. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist unklar. (hug)