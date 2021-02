«Beim Thema Inklusion ist Uster eine Pionierstadt»

Seit drei Jahren strebt Uster danach, eine «Stadt für alle» zu werden. Teil dieses Ziels ist es, dass Menschen mit Behinderung und deren Rechte gleichwertig und gleichberechtigt anerkannt werden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. In Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) lanciert Uster nun das neue Mitwirkungsmodell «Partizipation Uster» und sucht in einem Aufruf nach Menschen mit einer Behinderung, die sich an diesem Projekt beteiligen wollen.