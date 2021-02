Autofahrer hatte 2,4 Promille – Führerausweis weg

Am Freitagabend kurz nach 19.45 Uhr hat eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen an der Werkstrasse in Rapperswil-Jona ein Auto zur Kontrolle angehalten. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit musste beim 53-jährigen Autofahrer ein zu hoher Atemalkoholwert festgestellt werden.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, ergab eine beweissichere Atemalkoholprobe einen Wert von 1,2 Milligramm pro Liter (mg/l). Umgerechnet entspricht das etwa einem Blutalkoholgehalt von 2,4 Promille. Dem Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen, schreibt die Polizei abschliessend. (hug)