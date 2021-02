Diese Strassen werden in Turbenthal saniert

«In Turbenthal stehen in den nächsten zehn Jahren tatsächlich sehr viele Projekte an», schreibt Thomas Maag, Sprecher der Baudirektion, auf eine schriftliche Anfrage der Redaktion. Wir wollten wissen, welche Strassen in den nächsten Jahren in Turbenthal saniert werden – und zu welchem Zeitpunkt etwa. Hier der Überblick: