Endlich ein Museum für «Lozzi»

Nun hat die Suche ein Ende. In der Villa Flora in Wald hat der freischaffende Plastiker Yvan «Lozzi» Pestalozzi einen Standort für sein «Lozzi»-Museum gefunden. Für ihn geht damit ein langersehnter Traum in Erfüllung. «Ich bin glücklich, dass ich das noch erleben darf», sagt der 83-Jährige. «Es war ein langer und beschwerlicher Weg mit vielen Hoffnungen und Enttäuschungen.»