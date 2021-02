Ein millionenschweres Generationenprojekt

Die Mehrzweck-Turnhalle in Fehraltorf löst bei so manchem Fehraltorfer die eine oder andere Erinnerung aus. Sei es an eine fröhliche Schulsilvester-Aufführung, eine hitzige Gemeindeversammlung oder eine besonders anstrengende Sportstunde – die Hallenräumlichkeiten haben in den letzten 47 Jahren für einige Anlässe hingehalten.