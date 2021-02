Die Wetziker Avec-Box ist am Ende

Sie war eine Schweizer Sensation, die Avec-Box. Als die Valora Gruppe den Lebensmittelladen ohne Verkaufspersonalbedarf im April 2019 am Zürcher Hauptbahnhof vorstellte, war das Medieninteresse und -echo riesig. Die Valora kündigte binnen weniger Wochen den Aufbau einer Test-Box am Bahnhof Wetzikon an. Doch was dann folgte, war ein äusserst durchzogenes Gastspiel im Oberland. Und bald ist die Box wieder weg.