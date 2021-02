Gemeinderat will Schulhaus Engelburg in Rikon aufstocken

Die Gemeinde Zell wächst. Das macht sich auch bei den Schülerzahlen bemerkbar. Am 7. März stimmen die Bürger über die Sanierung des alten Schulhauses an der Tösstalstrasse in Rikon ab.

Geplant ist, dieses zu modernisieren und darin gleichzeitig mehr Schulraum zu schaffen. Nehmen die Stimmbürger die Sanierungsvorlage an, kann das Gebäude voraussichtlich auf das Schuljahr 2022/23 erneuert wieder in Betrieb genommen werden.

Schülerzahlen steigen weiter