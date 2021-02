So steht es um die Ustermer Märkte und die Näniker Chilbi

Die Stadtpolizei Uster hat wegen der Pandemie mehrere Ustermer Märkte und Veranstaltungen abgesagt oder verschoben.

«Die räumlichen Verhältnisse und insbesondere die erwarteten Besucherzahlen lassen es auch mit Umsetzung eines Schutzkonzeptes nicht zu, einen geordneten und sicheren Betrieb sowie eine würdevolle Durchführung sicherzustellen», schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung.

Wegen der starken Planungsunsicherheit und der nötigen Vorlaufzeit für Grossveranstaltungen sind deshalb folgende Anlässe abgesagt oder verschoben:

Der jährlich stattfindende traditionelle Frühlingsmarkt mit Chilbibetrieb am Wochenende vom 17. und 18. April 2021 ist abgesagt. Damit fällt dieser Grossanlass nach 2020 zum zweiten Mal aus. Der nächste Frühlingsmarkt ist für den 23. und 24. April 2022 geplant.

Am Samstag, 10. April 2021, sind der Ustermer Flohmarkt auf dem Stadthausplatz sowie der Samstagsmarkt an der Poststrasse abgesagt. Beide Märkte wären an diesem Datum in ihre Saison gestartet. «In guter Hoffnung», wie die Stadtpolizei schreibt, wurde deren Auftakt nun vorerst auf Mai 2021 verschoben. Wann und ob die beiden Märkte dann effektiv stattfinden können, ist von der Entwicklung der epidemiologischen Lage und den damit verbundenen Einschränkungen abhängig.

Die Näniker Chilbi am Wochenende vom 8. und 9. Mai 2021 an der Stationsstrasse wird verschoben. Der Event mit Markt- und Festmeile wird voraussichtlich im Sommer zelebriert. Diesbezügliche Absprachen laufen und ein Verschiebedatum wird möglichst zeitnah publiziert.

Über die Durchführung weiterer von der Stadtpolizei Uster organisierter Märkte wird das Kommando der Stadtpolizei Uster fortlaufend entscheiden, wie sie mitteilt. (vaj)