«​Es macht die Leute glücklicher, auf ein schönes Haus zu schauen als auf einen Container»

Die Farben stechen zuerst ins Auge. Das Balkongeländer ist aus lindgrünem, lichtdurchlässigen Wellblech gefertigt, in Salbeigrün gestrichen sind auch die Aussenfassaden. Die Garderobenschränke beim Hauseingang sind dunkelrot. Die beiden Holzelementbauten sind so angelegt, dass sie einen gemeinschaftlichen Hofbereich bilden. Ein traditionelles Giebeldach reicht so weit über die Gebäude hinaus, dass darunter ein breiter Laubengang entsteht, der auch die Aussentreppen aufnimmt und die elf Wohnungen auf allen Etagen miteinander verbindet.