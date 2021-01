Patrik Berger schafft Skulpturen mit der Kettensäge

Von weit her hört man im Arschweid oberhalb von Tablat schon das Knattern der Motorsäge. Doch im winterlichen Wald werden nicht etwa Bäume gefällt. An seinem Arbeitsplatz, direkt neben einem Waldweg, ist Patrik Berger am Werk.

Ausgerüstet mit Säge und Schutzbrille, haucht er einem Stück Stamm neues Leben ein. Die Töne, die dabei durch seine Kopfhörer wummern, helfen ihm dabei, sich zu konzentrieren. «Wenn ich arbeite, stöpsle ich Musik ein. Und dann bin ich in einer ganz anderen Welt», erklärt der Zeller.

Ohne Skrupel