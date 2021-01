«Langlaufen wurde diese Saison zum Riesenhype»

Dienstagnachmittag und der Parkplatz vor der Loipe First-Kyburg ist voll. Dutzende Langläufer jeden Alters ziehen ihre Skier an und steigen in die Loipe. Die schneebedeckte Landschaft und der Panoramablick auf die umliegenden Berge lassen einen schnell vergessen wie nah man sich wirklich am Stadttumult befindet. «Es war bis jetzt ein unheimlich guter Winter. Einmal reichten die Autos sogar bis ins nächste Dorf», sagt Reto Maag, Präsident des Langlaufclubs First-Kyburg.