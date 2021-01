Bei Schneegestöber flitzen kleine Skifahrer den Berg hinunter

Skisportler und Schlittler trotzen am Mittwoch den Minustemperaturen und den heftig fallenden Schneeflocken. Vor allem jüngere Schneebegeisterte sind am Wildberger Skihang anzutreffen. «Es läuft tip top», sagt Urs Christinger, Präsident des Skivereins Wildberg, bei einem Augenschein am Mittwochnachmittag. «Wir haben sehr viele Besucher. Man merkt, dass die Leute raus in den Schnee und die Natur möchten.»