«Von Seiten der Regierung besteht jetzt Klärungsbedarf»

Als Folge des Corona-Ausbruchs an der Schule Feldhof in Volketswil, hat die Schulgemeinde Mitte Januar zwei Klassen in Quarantäne gesteckt und erstmals im Kanton Zürich einen Massentest durchgeführt. In der Zwischenzeit befinden sich 9 von 24 Klassen in Quarantäne.

Von den insgesamt 421 getesteten Personen sind 37 Personen positiv getestet worden. Das entspricht einer Positivitätsrate von rund neun Prozent, schreibt die Schulgemeinde am Mittwoch in einer Mitteilung.

Eltern können Test verweigern



Allerdings hat das Ganze einen Haken: Die Massentests sind freiwillig und deshalb wurden längst nicht alle Schüler getestet. 87 Schüler entgingen einer Testung, weil die Eltern die Bewilligung für einen Test verweigerten. Von der Schule heisst es: «Es gibt keine Rechtsgrundlage, Schüler gegen den Willen ihrer Eltern zu testen».



Auch Massnahmen wie etwa ein vorübergehender Schulausschluss gegen Familien, die ihre Kinder nicht testen lassen, seien nicht möglich. Sprich: Nicht getestete Kinder dürfen weiter an den Regelklassen teilnehmen. Schulpräsident Yves Krismer (FDP) sagt, dass auch ohne Test corona-erkrankte Personen im Schulhaus sein können. «Wir kriegen nie eine 100-prozentige Sicherheit hin.»



Testprozedere hinterfragen



Das stellt sich die Frage, ob es sich bei solchen Massentests des Kantons nicht nur um eine Alibi-Übung, sondern auch um Zeit- und Geldverschwendung handelt. Schulpräsident Krismer schreibt, dass man das aufwändige Testprozedere gewiss hinterfragen könne.

Der Massentest habe aber auch gezeigt, dass es unerkannte positive Fälle im Schulhaus gebe. «Eine Wiederholung in diesem Ausmass ist fraglich und entsprechend erwarten wir klare Anweisung des Regierungsrates.»

Dass die Massentest künftig obligatorisch werden sollten, schliesst Krismer aus. «Ich bezweifle, dass dies rechtlich erzwungen werden kann.»

Feldhof als Testversuch?

Der «Blick» geht noch einen Schritt weiter und schrieb am Mittwoch, dass sich der Kanton mit der Schule Feldhof einen Testversuch erlaubt habe. Für Krismer ist diese Mutmassung vertretbar. Auch wenn er sich viel mit anderen Schulpräsidien ausgetauscht habe. «Ich kann mich nicht erinnern, von ähnlichen Massentests im Schulalltag gehört oder gelesen zu haben.»

«Es wird oft verkannt, dass eine vermeintliche Massnahme einen Rattenschwanz von Herausforderungen nach sich zieht»



Yves Krismer (FDP), Schulpräsident von Volketswil

Ohnehin würden die Massentests aber nur eine «Scheinsicherheit» vermitteln, wie Krismer gegenüber dem «Blick» sagte. Kinder würden ständig mit anderen Kindern spielen, theoretisch müsse man deshalb alle paar Tage erneut testen.

Schulschliessung nicht möglich

Klassen mit nicht getesteten Kindern dürfe man auch nicht vorsorglich in Quarantäne schicken. Denn es gilt folgender Grundsatz: Wenn ein Fall einer mutierten Virusvariante oder zwei «normale» Corona-Fälle innerhalb einer Klasse vorliegen, darf sie in Quarantäne geschickt werden.

Zudem müsste dabei auch die Frage der Kinderbetreuung geklärt werden, wenn beide Eltern arbeitstätig seien. «Es wird oft verkannt, dass eine vermeintliche Massnahme einen Rattenschwanz von Herausforderungen nach sich zieht», so Krismer.

Eine von mehreren Eltern geforderte Schulschliessung ist gemäss Krismer auch nicht möglich. «Das kann nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden. Somit können wir dieser Forderung nicht nachkommen.»

Schule steht im Zielkonflikt

Der Schule sind gemäss Krismer deshalb die Hände gebunden. Er fordert deshalb klare Anweisungen seitens der Regierung, was und in welcher Form zu priorisieren sei. «Wir stehen im Zielkonflikt zwischen Schulschliessungen beziehungsweise der Gesundheit der Schüler sowie der Lehrpersonen und wirtschaftlichen Interessen.» Diese Klarheit müssten die Regierungsvertreter von Kanton und Bund schaffen, so Krismer.

Persönlich würden ihm eine «Exit-Strategie» und klare bewertbare Parameter fehlen. «Die brauchen wir, damit wir in dieser Corona-Pandemie ein Enddatum für die Gesellschaft haben. Von Seiten der Regierung besteht jetzt Klärungsbedarf.» (mae /kev)